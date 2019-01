Com voltas de Derlis e Sánchez, Santos encerra exames da pré-temporada

O terceiro dia da pré-temporada do Santos teve, enfim, a chegada de dois jogadores estrangeiros após o período de férias. O meio-campista uruguaio Carlos Sánchez e o atacante paraguaio Derlis González se apresentaram ao técnico argentino Jorge Sampaoli, deixando o grupo completo para os trabalhos preparatórios visando as competições de 2019.

Como chegaram por último, Sánchez e Derlis se juntaram ao grupo final de jogadores que realizou uma bateria de exames médicos em São Paulo durante a manhã. Além deles, Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Diego Cardoso, Eduardo Sasha, Kaio Jorge, Felippe Cardoso, Rodrigão e Yuri Alberto também fizeram os testes.

No período da tarde, o técnico Jorge Sampaoli comandou o primeiro treinamento com o grupo completo no CT Rei Pelé. Escolhido para conceder entrevista coletiva, o lateral-direito Daniel Guedes comentou sobre as primeiras impressões do elenco em relação ao novo treinador.

Daniel Guedes elogiou a intensidade das atividades comandados pelo técnico no começo da pré-temporada e também exaltou o currículo expressivo do comandante, que em 2018 esteve à frente da seleção argentina na Copa do Mundo da Rússia.

"É um treinador que é muito exigente, gosta muito da intensidade. Treinador vitorioso, de Copa do Mundo e que treinou o melhor jogador do mundo. Chega para somar, uma pessoa incrível que vai fazer nosso elenco chegar longe com essa intensidade de treinamento", disse Daniel Guedes.

A estreia oficial do Santos em 2019 está marcada para 19 de janeiro, quando o time vai receber a Ferroviária, no seu estádio, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Antes, no dia 13, o time enfrentará o Corinthians em amistoso marcado para o estádio do rival em Itaquera e que teve o seu horário alterado para as 17h30 nesta sexta-feira.