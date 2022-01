Com voo fretado, Palmeiras coloca à venda novos pacotes de viagem para o Mundial

O Palmeiras e a operadora de turismo Century Travel, contratada pelo clube no início da gestão de Leila Pereira, colocaram à venda novos pacotes de viagem para o Mundial de Clubes da Fifa, a ser disputado entre os dias 3 e 12 de fevereiro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Como todos pacotes oferecido anteriormente se esgotaram, o Palmeiras decidiu abrir nesta sexta-feira uma nova opção para os torcedores verem o atual campeão da Libertadores em Abu Dabi. O clube quer levar mais torcedores para o pequeno país do Golfo Pérsico e incluiu nos pacotes voo fretado da Qatar Airways, com datas nobres de ida e volta, partindo de São Paulo com conexão em Doha, no Catar.

São oferecidos quatro tipos de pacotes: turístico, superior, premium e premium em classe executiva. O mais barato custa R$ 19.430,00 (quarto triplo no Hotel Park Inn by Radisson Yas Island) e o mais caro, R$ 81.540,00 (quarto individual no Hotel Crowne Plaza Yas Island). O palmeirense tem a opção de pagar em dez parcelas sem juros.

Os quatro pacotes oferecem seis noites de hospedagem em Abu Dhabi com café da manhã, concierge em português no período de 7 a 14 de fevereiro, seguro-viagem com cobertura para covid-19 e exame RT-PCR para o retorno ao Brasil, entre outros.

O embarque será realizado no dia 6 de fevereiro e o retorno no dia 13, ambos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Todos as ofertas contemplam ingresso de categoria 3 para as duas partidas do Palmeiras, marcadas para os dias 8 e 12 de fevereiro. O sócio Avanti terá o valor do ingresso descontado no processo de compra.

A operação da Century Travel como agência oficial de viagens do Palmeiras é uma novidade da gestão de Leila Pereira, que estava insatisfeita com a empresa que prestou esse tipo de serviço ao clube nos últimos anos.

Em relação a ingressos, a Fifa abriu a venda geral nesta sexta pela manhã depois de cinco dias reservados para compras de usuários do cartão visa. Os bilhetes estão esgotados para o jogo de estreia do Palmeiras, bem como para o do Chelsea e a decisão, que pode reunir o atual campeão sul-americano e o ganhador da Liga dos Campeões da Europa. O Estadão procurou a entidade para saber se haverá um novo lote comercializado para os torcedores, mas ainda não obteve resposta.

Os preços dos ingressos para a final do Mundial são consideravelmente mais baixos em comparação com a decisão da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, em Montevidéu e custam entre R$ 75 e R$ 310. Para acompanhar a vitória palmeirense na capital do Uruguai, o torcedor teve de desembolsar US$ 200 (cerca de R$ 1.100 naquele momento) pelo ingresso mais barato. Dessa maneira, o valor do bilhete mais barato da final do Mundial é 14 vezes menor do que o ticket mais em conta comercializado pela Conmebol para a decisão continental.