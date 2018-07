Com votação popular, seleção da Uefa inclui Thiago Silva

NYON - O zagueiro Thiago Silva representou o Brasil na seleção da Uefa de 2012, anunciada nesta quarta-feira. Assim como aconteceu na lista de melhores da Fifa, o time da entidade europeia foi dominada por jogadores do Barcelona e do Real Madrid, em votação popular, via internet.

Thiago Silva, que dividiu a temporada passada entre o Milan e o Paris Saint-Germain, forma dupla de zaga com Gerard Piqué. Daniel Alves, eleito o melhor lateral-direito pela Fifa, ficou de fora da seleção da Uefa. Foi substituído por Sergio Ramos, que atua como zagueiro no Real Madrid e lateral na seleção espanhola.

Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, também ficou ausente na lista da Uefa. Incluído na relação da Fifa, o brasileiro deu lugar ao alemão Philipp Lahm, do Bayern de Munique. Outra surpresa foi a inclusão do meia Andrea Pirlo, da Juventus, na seleção europeia. O italiano, Thiago Silva e Lahm foram os "intrusos" na lista dominada pelos jogadores da Espanha. Foram quatro atletas do Barcelona e outros quatro do Real.

A seleção final foi escalada com: Iker Casillas (Real Madrid); Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Thiago Silva (Milan e PSG) Philipp Lahm (Bayern de Munique); Andres Iniesta (Barcelona), Xavi Hernandez (Barcelona), Andrea Pirlo (Juventus), Mesut Özil (Real Madrid); Lionel Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid). De acordo com a Uefa, a votação contou com o número recorde de 5,3 milhões de votos.