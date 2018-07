Com Walter, Goiás terá força máxima contra Corinthians Para superar dois obstáculos - voltar a vencer e marcar gols -, o Goiás terá força máxima contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem problemas de contusão ou suspensão, o técnico Enderson Moreira contará com o retorno do atacante Walter, que jogará isolado no ataque. Também terá Amaral, de volta ao meio de campo, mas o zagueiro Ernando é dúvida na escalação.