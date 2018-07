Com Walter relacionado após confusão com auxiliar, Atlético-GO busca novo triunfo

Após se recusar a cumprimentar o auxiliar Eduardo Nascimento e ser duramente criticado pelo técnico Doriva após a vitória sobre o Avaí por 3 a 1, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o atacante Walter voltou a ser relacionado pelo Atlético Goianiense para a partida contra o Atlético-PR, marcado para este sábado, às 16 horas, no Estádio Olímpico, em Goiânia (GO). O time goiano tem seis pontos e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

O próprio diretor de futebol do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que tudo já foi resolvido. "Tratamos do assunto internamente. Conversamos com o Walter, resolvemos essa situação e ele vai estar no jogo contra o Atlético-PR", ressaltou o dirigente.

Apesar de estar na lista de relacionados, o atacante deve ficar como opção no banco de reservas, já que Everaldo vem se destacando no sistema ofensivo. Diante do Avaí, ele fez dois gols na vitória por 3 a 1. A expectativa é a de que Doriva repita a escalação que bateu o time catarinense.

"Estamos crescendo na competição. Tivemos um grande resultado contra o Avaí e queremos repetir a façanha diante do Atlético. Precisamos desta arrancada para podermos sonhar com algo mais no futuro", projetou Adson Baptista.