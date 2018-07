Com Werley liberado, Santos relaciona 23 jogadores para encarar Joinville

A equipe da Baixada Santista vem embalada pelos últimos cinco jogos sem derrota, entre Brasileirão e Copa do Brasil. No entanto, Dorival terá de lidar com as ausências de Gustavo Henrique e Zeca, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Victor Ferraz e Valencia, lesionados.

Na final da Copa do Brasil, que começará a ser disputada contra o Palmeiras no final deste mês, o Santos ainda busca garantir a classificação para a Libertadores entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão.

Em quarto lugar na classificação, o Santos tenta se desvencilhar de São Paulo e Inter, pois os três times somam 53 pontos. Já o Joinville, com 30 pontos, está seriamente ameaçado pelo rebaixamento, na penúltima posição.

Confira os 23 atletas relacionados pelo Santos para enfrentar o Joinville:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir;

Laterais: Caju, Chiquinho e Daniel Guedes;

Zagueiros: David Braz, Paulo Ricardo e Werley;

Meias: Alison, Ledesma, Lucas Lima, Marquinhos Gabriel, Rafael Longuine, Renato, Serginho, Thiago Maia e Vitor Bueno;

Atacantes: Gabriel, Geuvânio, Leandro, Neto Berola, Nilson e Ricardo Oliveira.