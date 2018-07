Com Wesley de titular, Palmeiras enfrenta Internacional no Brasileirão

SÃO PAULO - O Palmeiras tem neste sábado mais uma decisão em luta para evitar o rebaixamento no Brasileirão. Dessa vez, a batalha será contra o Internacional, a partir das 16h20, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A diferença em relação aos jogos anteriores está no cardápio à disposição do técnico Gilson Kleina para montar a equipe.

Desde que chegou ao Palmeiras, o treinador nunca teve tantas opções para formar uma equipe. O fato de ter poupado alguns jogadores diante do Millonarios, na última terça-feira, na Colômbia, causou a eliminação na Copa Sul-Americana - algo que para muitos no clube nem é motivo de lamentação -, mas, apesar disso, fez com que o grupo chegasse mais "inteiro" para a partida em Porto Alegre.

Sem nenhum jogador suspenso, as ausência serão apenas os atletas que já estão machucados há algum tempo - casos de Fernandinho e Valdivia - e Thiago Heleno, que sentiu dores no quadril e foi vetado pelos médicos do clube. De resto, Gilson Kleina tem todos à disposição. Portanto, poderá contar com seus dois talismãs, Marcos Assunção e Barcos.

A principal novidade será a presença do meia Wesley, que atuou por alguns minutos contra o Cruzeiro na última rodada, mas pela primeira vez começa um jogo como titular após sua cirurgia no joelho direito. A última vez que ele iniciou uma partida foi no dia 28 de março, há quase sete meses. "Passei por um momento difícil quando cheguei e me machuquei, mas agora tenho chance de voltar. Minha hora chegou e estou bem ansioso", avisou o jogador.

Além das opções na escalação, as vitórias nas últimas duas partidas no Brasileirão (contra Bahia e Cruzeiro) fizeram o elenco acreditar na fuga do rebaixamento. E mesmo a eliminação com derrota na Sul-Americana parece ter sido esquecida. "Foi péssimo o que aconteceu, mas agora isso tem de ficar na Colômbia. O foco é total no Inter", disse o goleiro Bruno.

"Temos de saber diferenciar as coisas. O foco é o Brasileiro e temos de fazer o nosso trabalho, que é somar pontos. E como sempre falo: precisamos viver jogo a jogo", avisou Gilson Kleina, também tentando esquecer a eliminação na Copa Sul-Americana para concentrar forças na luta contra o rebaixamento.

Ainda em situação muito complicada no Brasileirão, o Palmeiras precisa da vitória em Porto Alegre para manter a esperança de evitar a queda. Ocupa apenas o 18º lugar no campeonato, com 32 pontos, quatro a menos do que o Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A fase conturbada do adversário de Porto Alegre também serve de alento para os palmeirenses - o técnico Fernandão corre risco de demissão no clube gaúcho. "Sabemos que o Inter não vem de bom momento, mas acabou de ganhar do Vasco (2 a 1, no Rio), então o time pode estar querendo embalar uma sequência e nos complicar", alertou o meia Patrick Vieira, que será titular no Palmeiras pela terceira vez consecutiva no Brasileirão.