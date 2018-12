Com Willian José apagado, Real Sociedad perde fora de casa para o Betis

Em partida disputada entre times que ocupam o meio da tabela do Campeonato Espanhol, o Betis venceu a Real Sociedad por 1 a 0, em casa, neste domingo. O gol da vitória do time de Sevilha foi marcado pelo lateral esquerdo dominicano Junior Firpo, ainda no primeiro tempo da partida.

O centroavante brasileiro Willian José, que disputou vaga no grupo convocado por Tite para disputar a última Copa do Mundo, passou em branco no confronto. O atacante jogou os 90 minutos da partida, mas pouco foi acionado e recebeu um cartão amarelo.

O gol do Betis saiu aos 32 minutos da primeira etapa. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, o volante português Willian Carvalho desviou na primeira trave, cabeceio que virou um passe para Firpo dominar com tranquilidade e fuzilar o goleiro espanhol Miguel Ángel Moya.

Com o triunfo, o Betis agora está em décimo lugar no Campeonato Espanhol, com 19 pontos, mesmo número da Real Sociedad, nona colocada no torneio por causa do saldo de gols (1 a -3). Os dois times podem ser ultrapassados pelo Levante, que nesta segunda-feira vai ser mandante contra Athletic Bilbao.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo. Pela 15ª rodada, o Betis vai jogar em casa, contra o Rayo Vallecano. Por sua vez, a Real Sociedad também vai ser mandante, contra o Athletic Bilbao.