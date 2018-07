Com zaga brasileira, Roma perde de virada em casa

O argentino Lamela fez dois gols em sequência para os donos da casa, aos 22 e aos 24 minutos do primeiro tempo. Domizzi descontou ainda aos 33. Na segunda etapa, brilhou o artilheiro Di Natale.

O veterano de 35 anos, que só havia marcado dois gols na temporada, balançou a rede mais duas vezes, aos 15 e aos 43, a segunda vez de pênalti. Nos acréscimos, Lamela ainda foi expulso. A Roma caiu para o sexto lugar, com 14 pontos. A Udinese foi a 12, logo atrás.

Depois de perder o confronto direto com a Juventus na rodada passada, o Napoli retomou a sua perseguição ao líder do Campeonato Italiano. Jogando em casa, no San Paolo, a equipe napolitana venceu o Chievo por 1 a 0, gol do eslovaco Hamsik, aos 13 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Napoli foi a 22 pontos, três a menos que a Juventus, que também venceu na rodada, passando pelo Catania por 1 a 0. Para trás ficaram a Inter de Milão, com 21, e a Lazio, com 18. Vale lembrar que a Itália agora tem apenas três vagas na Liga dos Campeões.