Com zaga desfalcada, Palmeiras relaciona sete atacantes para duelo contra o Sport Com cinco desfalques, três deles na zaga, o Palmeiras realizou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, o último treino antes de viajar para Pernambuco, onde encara o Sport, neste domingo, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para compensar a ausência de seus zagueiros titulares, o técnico Marcelo Oliveira relacionou sete atacantes para o duelo.