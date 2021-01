Com zagueiro do Chelsea, Milan fecha mais uma contratação para brigar por título

Líder do Campeonato Italiano, o Milan anunciou um novo reforço nesta sexta-feira. Trata-se do zagueiro Fikayo Tomori, que será emprestado junto ao Chelsea até o fim da temporada. O clube italiano ainda terá a opção de compra em definitivo após o término do atual vínculo por 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões).

O zagueiro de 23 anos realizou apenas um jogo no Campeonato Inglês sob o comando do técnico Franck Lampard. Sua contratação chega para reforçar o setor defensivo do time rubro-negro em sua campanha para conquistar o título italiano.

Leia Também Neymar marca, PSG goleia e aumenta vantagem na liderança do Francês

Apesar de liderar o campeonato desde o início, o Milan tem batalhado para superar os problemas de contusões e ausências devido a testes positivos de coronavírus. Nesta semana a equipe também assinou com Mario Mandzukic, da Juventus, em um acordo que também vale até o fim da temporada. Soualiho Meite, do Torino, também é novidade.

Tomori fez sua estreia pelo Chelsea no último dia da temporada 2015/2016, antes de ser envolvido em empréstimos ao Brighton & Hove Albion, ao Hull City e ao Derby County. Lampard, que também foi técnico dele no Derby County, o utilizou por apenas 22 minutos em todas as competições em sua primeira temporada no Chelsea.