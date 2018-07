Com zagueiro do Flamengo, Equador tem pré-lista de 30 nomes para a Copa

QUITO - O técnico Reinaldo Rueda anunciou uma pré-lista de 30 jogadores convocados para defender a seleção equatoriana na Copa do Mundo de 2014. A listagem conta com a presença do zagueiro Frickson Erazo, que defende o Flamengo. Ele é o único equatoriano que atua no futebol brasileiro a ser chamado para o Mundial.

O treinador colombiano irá anunciar a lista definitiva de 23 atletas chamados para a Copa no próximo dia 23, informou a Federação Equatoriana de Futebol, por meio de comunicado oficial. No próximo sábado, o comandante promoverá testes visando escolher os eleitos para a competição em amistoso diante da Holanda, fora de casa.

O meio-campista Antonio Valencia, do Manchester United, é o nome de maior destaque nesta lista divulgada por Reinaldo Rueda, que trouxe como principais novidades nesta convocação o defensor Christian Ramírez, do Fortuna Dusseldorf, o meia Carlos Gruezo, do Stuttgart, e o atacante Armando Wila, da Universidad Católica. Eles foram chamados depois de não terem feito parte do grupo que disputou as Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial.

Depois do amistoso deste sábado diante da Holanda, o Equador terá uma semana de descanso, entre 18 e 25 de maio, antes de realizar mais dois confrontos de preparação para Copa. No dia 31, a equipe nacional pegará o México, antes de encarar a Inglaterra, em 4 de junho.

O Equador integra o Grupo E da Copa, que também conta com França, Honduras e Suíça. A estreia será diante dos suíços, em 15 de junho, no Mané Garrincha, em Brasília. Em seguida, no dia 20, os equatorianos enfrentarão os hondurenhos, na Arena da Baixada, em Curitiba, e fecharão a primeira fase do torneio diante dos franceses, no dia 25, no Maracanã.

CONVOCADOS

Goleiros: Alexander Dominguez (Liga de Quito), Maximo Banguera (Barcelona-EQU) e Adrian Bone (El Nacional).

Defensores: Jorge Guagua (Emelec), Gabriel Achilier (Emelec), Oscar Bagui (Emelec), Juan Carlos Paredes (Barcelona-EQU), Frickson Erazo (Flamengo), Walter Ayoví (Pachuca), Christian Ramírez (Fortuna Dusseldorf) e John Narvaez (Emelec).

Meio-campistas: Pedro Quinonez (Emelec), Luis Fernando Saritama (Barcelona-EQU), Carlos Gruezo (Stuttgart), Antonio Valencia (Manchester United), Segundo Castillo (Al-Hilal), Christian Noboa (Dínamo Moscou), Renato Ibarra (Vitesse), Edison Mendez (Santa Fe), Oswaldo Minda (Barcelona-EQU), Michael Arroyo (Atlante) e Fidel Martinez (Tijuana).

Atacantes: Armando Wila (Universidad Católica), Jefferson Montero (Morelia), Jaime Ayovi (Tijuana), Enner Valencia (Pachuca), João Rojas (Cruz Azul), Felipe Caicedo (Al-Jazira), Cristian Penilla (Barcelona-EQU) e Angel Mena (Emelec).