Com Zé Ricardo 'exigente', Flamengo volta aos treinos com trabalho tático

Depois de um dia de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta terça-feira para dar início à preparação para o clássico com o Vasco, no sábado, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E os jogadores precisaram mostrar trabalho diante de um exigente Zé Ricardo, que passou a maior parte da atividade fazendo cobranças no gramado.

No trabalho tático realizado no CT Ninho do Urubu, o treinador cobrou empenho e aplicação dos jogadores. Ele contou com quase todos os jogadores à sua disposição, incluindo o atacante Guerrero, o zagueiro Réver e o meia Éverton. O trio foi poupado no Fla-Flu do fim de semana e está de volta ao time.

Ausências nos últimos jogos do Flamengo, o volante Rômulo e o meia Mancuello seguem sem previsão de retorno. O primeiro chegou a correr no gramado, enquanto Mancuello participou do treino físico e até bateu bola na companhia dos preparadores físicos. O meia Ederson, por sua vez, também continua sem previsão, mesmo depois de fazer um gol no trabalho tático desta terça.

Zé Ricardo e os jogadores voltam aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, a partir das 9h30. No sábado, o rubro-negro vai enfrentar o Vasco na briga pela vaga na final da Taça Rio. Os dois estão de olho no título do segundo turno do Estadual, mas já estão garantidos nas semifinais do Campeonato Carioca.