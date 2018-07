Com Zizao, Corinthians pega Ponte Preta no Pacaembu pelo Paulistão

SÃO PAULO - Paulinho é ídolo da torcida e tirava fotos, no CT do Parque Ecológico do Tietê, com o time de futsal do Corinthians quando, de repente, esses jogadores deixaram o volante de lado e foram ao encontro de quem, de fato, é o "cara" do momento: Zizao. E será o atacante chinês que estará em campo nesta quarta-feira contra a Ponte Preta, e não Paulinho. E é Zizao que a Fiel quer ver, afinal será o primeiro jogo dele no Pacaembu. Ou qual seria a outra motivação de ir ao estádio, às 17 horas, para assistir a um time reserva que disputa um insosso início de Campeonato Paulista?

"Que o torcedor continue passando esse carinho, essa confiança ao Zizao, mas que não crie uma expectativa em demasia, nem em cima dele, nem sobre a equipe", disse um contido Tite. Zizao, se não foi brilhante, foi essencial no gol de Giovanni na estreia contra o Paulista, em Jundiaí. Usou sua melhor virtude: a velocidade, caindo pelo lado esquerdo do ataque.

Foi nessa posição que treinou entre os titulares para a partida contra a Ponte Preta. Tite lhe deu vários conselhos. O primeiro: jamais receba a bola de costas para o gol. Franzino e sem malícia, Zizao é facilmente anulado pela marcação. Seu negócio é receber a bola e correr. O segundo "toque" de Tite: aperfeiçoar o chute, a grande deficiência de Zizao - no treino, marcou um golaço de falta, mas ainda peca na cara do gol.

Ainda assim este é o melhor momento de Zizao, que chegou em março do ano passado ao Parque São Jorge e fez apenas duas partidas pelo Corinthians - 13 minutos contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e no último domingo contra o Paulista. "O cara veio da China, trabalhou, comeu massa e esperou. E todo mundo ficava pedindo pra eu escalá-lo", disse Tite, que até brincou com o fato de Zizao não falar bem português. "Na hora das críticas, ele não vai entender muito bem".

Tite promoveu três alterações no time: trocou Júlio César por Danilo Fernandes no gol, André Vinicius dá lugar ao estreante Gil na zaga e Willian Arão ganhou a vaga de Nenê Bonilha. Guilherme, ex-Portuguesa, terá mais liberdade para subir ao ataque. Pode ser um ensaio para ficar com a vaga de Paulinho, já que reascendeu o interesse da Internazionale em contratá-lo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Danilo Fernandes; Edenílson, Felipe e André Vinicíus (Gil) e Welder; Guilherme Andrade, Willian Arão, Guilherme e Giovanni; Zizao e Romarinho. Técnico: Tite

PONTE PRETA: Edson Bastos; Artur, Cléber, Ferrón e Uendel; Baraka, Bruno Silva, Cicinho e Wellington Bruno; Chiquinho e William. Técnico:Guto Ferreira

Juiz: Luiz Vanderlei Martinucho

Local: Pacaembu

Horário: 17h

Transmissão: Pay-per-view