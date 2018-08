Coman sofre nova lesão no tornozelo esquerdo e desfalca o Bayern

O atacante Kingsley Coman deverá ser submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo e desfalcará o Bayern de Munique por um longo período, segundo comunicado divulgado pela equipe sobre a situação do jogador francês, que se lesionou durante o triunfo sobre o Hoffenheim.

Pouco antes do intervalo do jogo de abertura da nova temporada do Campeonato Alemão, na última sexta-feira, o atacante sofreu uma falta de Nico Schulz e, chorando muito, teve de ser retirado de campo com ajuda do departamento médico.

Os exames realizado pelo jogador apontaram a ruptura dos ligamentos. "Coman tem que passar por uma cirurgia e estará fora por algumas semanas", afirmou o Bayern, sobre o jogador de 22 anos, através de um comunicado.

Em fevereiro deste ano, Coman sofreu outra lesão no tornozelo esquerdo, perdeu boa parte do segundo turno do Campeonato Alemão da temporada 2017/2018, além de ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia pela seleção da França, que acabou conquistando o título.

O jogo de estreia do Bayern no Alemão foi marcado por intervenções da arbitragem de vídeo, que anulou dois gols do time da casa na vitória por 3 a 1 sobre o Hoffenheim. Sem poder contar com Coman, o time voltará a jogar pelo torneio no próximo sábado, quando visitará o Stuttgart.