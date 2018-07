Comandado por ídolo do Palmeiras, Mendieta faz golaço pelo Olímpia

Descartado pelo técnico Oswaldo de Oliveira no Palmeiras, o meia William Mendieta tem feito bonito no Olímpia, do Paraguai. O jogador marcou um golaço do meio de campo na vitória por 3 a 2 de sua equipe sobre o Sportivo Luqueño, pelo Campeonato Paraguaio. A partida marcou ainda a estreia do ex-lateral-direito Arce como treinador da equipe.

O gol de Mendieta saiu de um oportunismo do ex-palmeirense. O Luqueño empatou a partida e na saída de bola, enquanto o adversário ainda comemora o gol, o paraguaio ajeitou e chutou do meio de campo, encobrindo o goleiro. O surpreendente gol fez com que todos os atletas do Olímpia fossem abraçar o meia, que tem contrato de empréstimo até o fim do ano e vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2017.

Mendieta chegou a disputar dois amistosos de pré-temporada pelo Palmeiras neste ano, mas assim que iniciou o Campeonato Paulista foi afastado e acabou sendo emprestado para o Olímpia, que contratou Arce para ser o novo treinador e o ex-lateral estreou pressionado, já que tem um passado muito ligado ao Cerro Porteño, onde foi jogador e treinador.O Olímpia é o sexto colocado do Campeonato Paraguaio, com 11 pontos. O líder é o Guarani, com 21.

Veja o incrível gol de Mendieta pelo Olímpia