Comandado por interino, Flamengo recebe o Fortaleza no Engenhão

Ainda aguardando a chegada de seu novo treinador, o Flamengo vai a campo escalado pelo interino Marcelo Salles, neste sábado, às 16 horas, contra o Fortaleza, em partida que abre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Engenhão.

Mesmo sem poder jogar em sua "casa" habitual, o Maracanã, preservado para a Copa América, o time carioca, que tem dez pontos ganhos e está na sexta colocação na tabela, deve contar com estádio cheio no reencontro com os cearenses, em duelo que não acontece pelo Brasileirão desde 2006.

Para a partida, Marcelo Salles deve contar com boa parte da equipe considerada titular. Ele substitui pela primeira vez o ex-comandante Abel Braga, que pediu demissão na última quarta-feira e planejava colocar em campo uma equipe mista, pensando na partida de volta das oitavas de final diante do Corinthians, marcada para a próxima terça-feira, no Maracanã.

Na preparação para o duelo, Salles testou uma formação com apenas um volante, o colombiano Cuellar, e a presença dos meias Arrascaeta e Diego, o que deixaria o volante William Arão, antes titular absoluto da equipe sob o comando de Abel Braga apenas como opção no banco de reservas.

O meia-atacante Bruno Henrique será poupado e dará lugar a Vitinho. Outra possível mudança era a entrada do jovem lateral-direito João Lucas, contratado junto ao Bangu, mas a comissão técnica resolveu não relacioná-lo para que aprimorasse melhor a parte física. Pará, portanto, deve ser mantido na posição.

Quem terá nova chance é o lateral-esquerdo Trauco. Convocado pela seleção peruana, ele será o substituto de Renê, também preservado neste sábado. "O Flamengo sempre entra em campo pensando em ganhar seus jogos e o nosso foco é sempre no próximo confronto", disse o defensor.