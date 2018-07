Combativo, Diego Costa diz que pode ser mais cuidadoso mas não mudará estilo

O brasileiro naturalizado espanhol voltou de uma suspensão de três jogos por pisar no jogador do Liverpool Emre Can, em penalização aplicada após a revelação de imagens.

"Eu nunca vou mudar a maneira que jogo. Isso é o que me trouxe aqui, essa é a maneira que eu jogo", afirmou Costa, que negou que a pisada tenha sido de propósito, a jornalistas depois do treino desta semana para a final da Copa da Liga, no domingo, contra o Tottenham Hotspur.

O atacante troncudo é o artilheiro do Chelsea nesta temporada e, provavelmente, será titular em Wembley, mesmo que tenha ficado para trás na parte física devido à suspensão. "Eu estou um pouco atrás, tentando fazer o meu melhor, trabalhando duro e espero estar 100 por cento", declarou.

O técnico José Mourinho sugeriu que Diego Costa e seus companheiros de equipe são vítimas de uma campanha anti-Chelsea e, consequentemente, não estão sendo tratados de forma igual a jogadores de outras equipes.

"Agora eu sei que tenho que ser um pouco mais cuidadoso, porque não é o mesmo quando eu faço alguma coisa ou quando outro faz. Algo que eu faço é muito mais falado do que outro jogador. Tenho que ter cuidado extra", afirmou.

"Na última temporada eu tive algumas lesões e quando eu estava em plena forma, quando eu estava no meu melhor, eu tive a suspensão e ainda nem sei por que isso aconteceu."

Diego Costa já marcou 17 gols em 20 jogos pelo Chelsea depois de deixar o Atlético de Madri, mas todos em jogos do Campeonato Inglês, e não das copas.

"Eu não escolho torneios para marcar, ou rivais. Sou um atacante, a cada jogo eu quero marcar. Se isso não aconteceu na copa, Deus permita que aconteça no domingo", disse ele.