Começa a luta pelo título da Liga dos Campeões da Europa

SÃO PAULO - Em busca de glória e de fortuna, 32 times começam a disputar o título mais cobiçado da Europa. Oito jogos abrem nesta terça-feira a Liga dos Campeões, e na quarta mais oito fecharão a primeira rodada da fase de grupos. A final será disputada dia 24 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa.

As atrações são muitas: o Real Madrid em busca da sonhada décima taça (ganhou a nona em 2002), o Bayern de Munique sob o comando de Pep Guardiola na luta pelo segundo título seguido, o Barcelona de Messi e Neymar lutando para recuperar a hegemonia, os clubes italianos tentando voltar ao topo, José Mourinho - agora no comando do Chelsea - perseguindo o sonho de se tornar o primeiro treinador a levantar a taça por três clubes (já venceu com o Porto e a Inter), o "novo rico" PSG querendo fazer barulho...

Craques também não faltam: Messi, Neymar, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Ribéry, Robben, Reus, Pirlo, Tevez, Kaká, Balotelli, Ibrahimovic, Thiago Silva, Agüero, Oscar, Eto’o, Drogba, Sneijder, Van Persie, Özil, Higuaín e Hamsik são algumas das feras que desfilarão talento ao longo da competição. E, para completar, muito dinheiro vai rolar. Cada um dos 32 times receberá 8,6 milhões de euros (R$ 25,8 milhões) pela participação na fase de grupos. Além disso, cada vitória vale 1 milhão de euros (R$ 3 milhões) e cada empate, 500 mil euros (R$ 1,5 milhão).

A classificação para as oitavas de final rende 3,5 milhões de euros (R$ 10,5 milhões), para as quartas vale 3,9 milhões de euros (R$ 11,7 milhões), a presença na semifinal garante um bônus de 4,9 milhões de euros (R$ 14,7 milhões), o vice-campeão recebe 6,5 milhões de euros (R$ 19,5 milhões) e o campeão embolsa um prêmio de 10,5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões).

Um dos favoritos que entrarão em campo nesta terça é o Real Madrid. A equipe jogará fora de casa contra o Galatasaray, e terá como novidade o goleiro Casillas. O técnico Carlo Ancelotti definiu que Diego López será o titular nos jogos do Campeonato Espanhol e que Casillas atuará na Liga dos Campeões. "Ele merece jogar. Tem experiência e sem dúvida vai lidar bem com a pressão que sofreremos", disse o treinador. A equipe turca aposta suas fichas na dupla formada por Drogba e Sneijder.

O defensor do título também estreará nesta terça. Em Munique, o Bayern receberá o CSKA Moscou. Schweinsteiger, poupado do jogo de sábado contra o Hannover pelo Campeonato Alemão, volta ao time. O Paris Saint-Germain jogará na Grécia contra o Olympiacos. Premiado por sua boa atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Bordeaux, em que fez um gol, Lucas foi mantido no time e formará o trio ofensivo com Cavani e Ibrahimovic.

LESIONADO

O Milan só jogará na quarta, e não poderá contar com Kaká. Ele sofreu uma lesão muscular sábado, na partida contra o Torino pelo Campeonato Italiano, e terá de ficar um mês fora de combate. Chateado por ter se machucado logo em seu primeiro jogo oficial pelo clube, ele afirmou na segunda-feira que abre mão de receber salário enquanto estiver em tratamento.