Começa a venda de ingressos para as semifinais do Paulistão

A venda de ingressos para as semifinais do Campeonato Paulista já começou. No domingo, o Corinthians recebe o Palmeiras, às 16h, no Itaquerão, e o Santos enfrenta o São Paulo, às 18h30, na Vila Belmiro. Para o dérbi em Itaquera, as vendas estão liberadas apenas para sócios adimplentes do Fiel Torcedor pelo site www.fieltorcedor.com.br ou no posto de atendimento localizado no Parque São Jorge.

A venda online será fechada na quinta-feira, às 23h59. Se sobrarem ingressos, eles serão liberados para o chamado "torcedor comum", que não faz parte do programa Fiel Torcedor.

PREÇOS

Sul

Plano Minha Vida do Fiel Torcedor: R$ 40

Norte

Plano Minha Torcida do Fiel Torcedor: R$ 40

Leste Inferior

Planos Minha Vida e Minha História do Fiel Torcedor: R$ 64

Leste Superior

Plano Minha Vida do Fiel Torcedor: R$ 112,50

Planos Minha História e Meu Amor do Fiel Torcedor: R$ 97,50

Oeste Superior

Plano Minha Vida do Fiel Torcedor: R$ 140

Plano Minha História do Fiel Torcedor: R$ 130

Plano Meu Amor do Fiel Torcedor: R$ 120

Oeste Inferior

Plano Minha Vida do Fiel Torcedor: R$ 187,50

Plano Minha História do Fiel Torcedor: R$ 162,50

Plano Meu Amor do Fiel Torcedor: R$ 150

Oeste VIP (com serviço de buffet incluso)

Plano Minha História do Fiel Torcedor: R$ 292,50

Plano Meu Amor do Fiel Torcedor: R$ 270

NA VILA

A venda de ingressos para o jogo entre Santos e São Paulo começou às 15h de terça-feira somente para sócios do clube da Baixada, pelo portal Sócio Rei (www.sociorei.com.br) Para não sócios, a venda pelo site da Ingresso Fácil www.ingressofacil.com.br começa somente nesta quinta-feira, a partir das 10h. A venda nas bilheterias da Vila Belmiro têm início também nesta quinta-feira, das 10 às 18h. No Pacaembu, Ibirapuera e Estádio Anacleto Campanella (São Caetano do Sul) têm início às 11h da quinta-feira, seguindo até as 17h.

PREÇOS

Arquibancadas Superiores (Portões 7/8 e 24): R$ 80 (a inteira) e R$ 40 (a meia)

Arquibancada Visitante (Portão 21): R$ 80,00 (a inteira e R$ 40,00 (a meia)

Cadeira Térrea Lateral (Portão 26): R$ 90 (a inteira) e R$ 45 (a meia)

Cadeira Coberta de Fundo Visitante (Portão 22): R$ 150 (a inteira) e R$ 75 (a meia)

Cadeira Coberta Lateral (Portão 25): R$ 200 (a inteira) / R$ 100 (a meia).