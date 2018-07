Começa venda de ingressos para jogo entre Brasil e Bolívia

Começou na manhã desta quinta-feira, a venda dos ingressos para o jogo entre Brasil e Bolívia, que acontece no dia 6 de outubro, às 21h45, na Arena das Dunas, em Natal. Para adquirir o bilhete válido pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o torcedor deve entrar no site www.cbf.com.br/ingressoseliminatorias.

A comercialização nos pontos físicos, por sua vez, terá início a partir da próxima quinta-feira (29), às 10h. As entradas podem ser compradas por R$ 75 (meia-entrada) para a Arquibancada Inferior (Norte ou Sul), R$ 85 (meia-entrada) para a Arquibancada Superior, R$ 110 (meia-entrada) para a Arquibancada Inferior (Leste ou Oeste), R$ 300 para o setor Premium, R$ 350 para o setor Vip e R$ 350 para o camarote Villa Mix.

Com 15 pontos, a seleção brasileira vem crescendo na competição e ocupa a segunda posição, atrás somente do Uruguai, que lidera com um ponto a mais. Esta será a terceira partida de Tite no comando. Anteriormente, o técnico obteve vitórias contra Equador por 3 a 0 em Quito e diante da Colômbia por 2 a 1 na Arena da Amazônia, em Manaus.

Confira os pontos de venda física em Natal:

- Bilheteria da Arena das Dunas: Avenida Prudente de Morais, 5121 - Lagoa Nova (segunda a domingo, das 10h às 18h).

-Loja SportMaster - Shopping Midway Mall: Avenida Bernardo Viera, loja 248 - Tel: (84) 3204-3338 (segunda a domingo, das 10h às 22h).

-Loja SportMaster - Natal Shopping: Avenida Salgado Filho, loja 240 - tel: (84) 3207-9363 (segunda a domingo, das 10h às 22h).