'Começamos juntos e vamos terminar juntos', diz Neymar na volta

Atualizado às 19h40

"Começamos juntos e vamos terminar juntos.'' Foi dessa maneira que o atacante Neymar justificou seu retorno à Granja Comary na tarde desta quinta-feira para se reunir novamente ao grupo da seleção brasileira. Ainda em recuperação da fratura na terceira vértebra, consequência da joelhada que recebeu de Zuñiga no jogo com a Colômbia, Neymar chegou caminhando com alguma dificuldade, estava com expressão um pouco abatida, mas se disse feliz por ter voltado ao convívio com os companheiros."Eu estou muito feliz por ter voltado a encontrar os companheiros. Claro que numa situação ruim, mas só de eu ter oportunidade de estar andando e revendo os companheiros'', disse Neymar, em entrevista coletiva. "Disse a eles (os outros jogadores): a gente começou junto e vamos terminar juntos. Se conseguiram o título ou não, o que importa é que estamos unidos."

Neymar ficou bastante emocionado e não conseguiu controlar o choro ao relembrar o lance em que se contundiu. Ele disse que se a joelhada de Zuñiga tivesse o atingido num ponto dois ou três centímetros diferente do que o atingiu, poderia ter consequências bem piores. "Se isso tivesse acontecido, eu poderia estar numa cadeira de rodas'', disse. E começou a chorar. "Mas eu perdoo o Zuñiga. Quem sou eu para condenar alguém?".

O atacante admitiu que os 7 a 1 sofridos pela seleção no jogo com a Alemanha pode ser considerado como fracasso. Mas também acha que, agora, o melhor a fazer é olhar adiante. "Espero daqui para frente que a gente seja alegre como sempre. Não é por causa de uma derrota histórica que a gente tem de abaixar a cabeça. Faz parte do futebol. A gente está dentro de campo para ganhar ou perder.''

Sincero, ele afirmou não ter explicação para o que aconteceu no Mineirão. "Foi uma coisa inacreditável, inexplicável. Eu não consigo explicar. Foi um apagão da nossa equipe e fica difícil reverter. Eu já passei por isso e quando ocorre um apagão dentro de campo você só tem de torcer para que acenda a luz rápido. Se quem estava em campo não consegue explicar, quem sou eu para explicar?"

Ao Estado, Neymar disse que seu sonho ainda não acabou e que o próximo passo é voltar a ser feliz, claro, fazendo o que mais gosta: jogando futebol. "O próximo sonho é ser feliz novamente, voltar a jogar e dar alegria ao povo brasileiro, às crianças de todos os lugares. Recebi muitas mensagens de apoio e agradeço a todos. Meu sonho não acabou. Ele continua. Meu sonho sempre foi o de encantar a todos com meu futebol. Fazer todo mundo feliz. Por isso sempre faço tudo sorrindo, com alegria. Não vou deixar meu sorriso se fechar para sempre. Pode se fechar por um dia, por algumas horas, mas não para sempre."

Neymar também defendeu os jogadores do Brasil. Como todos, inclusive Felipão, não conseguiu explicar a derrota sofrida para a Alemanha por 7 a 1. Mencionou a pane de seis minutos defendida pelo treinador brasileiro. Disse que a seleção vai terminar a Copa honrando sua camisa. "É doloroso ser eliminado, perder daquela forma. Vai doer por muito tempo, mas vai passar. Não fomos a seleção que todos queriam ver, com um futebol de encantar. Falhamos, deixamos a desejar. Isso não se apaga. Não sei se mudaria comigo em campo. O 'se' não existe. Temos agora de terminar a disputa sorrindo e recomeçar."

Sobre a final do Mundial, entre Argentina e Alemanha, domingo, Neymar disse que vai torcer pelos amigos Messi e Mascherano. "Por tudo o que Messi fez no futebol e todos os prêmios que já ganhou, ele merece ser campeão do mundo."