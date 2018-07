Começar de novo

Este fim de semana estava reservado para um jogo que reiniciaria definitivamente as atividades do futebol profissional no Brasil. Chapecoense x Palmeiras deveria ser um jogo simbólico. Para apresentar a nova Chapecoense e, mais do que tudo, lembrar a desaparecida. Jornalistas do mundo inteiro se credenciaram para acompanhar a partida. Essa gente não conhece bem o Brasil e não poderia supor que o drama da Chapecoense já teria ficado para trás na mente da maioria dos brasileiros, como se tivesse ocorrido há muito tempo.

Não é culpa das pessoas, muito menos da Chapecoense. O que há é que, ultimamente, o país vive choques imensos, um suplantando o anterior em todos os sentidos. Talvez um jornalista estrangeiro pensasse que a população ainda encontrasse tempo para pensar no terrível acontecimento que o jogo que vieram assistir encerra. Talvez ele pense que aqui o tempo transcorre de maneira natural, as duras feridas ficando pouco a pouco para trás, lentamente, como convém a acontecimentos traumáticos cujo efeito só o passar gradativo do tempo apaga.

Estaríamos hoje ainda sofrendo o duríssimo acontecimento das montanhas da Colômbia, um pouco suavizado por um par de meses. Mas não é assim. Ao impacto tremendo do drama do futebol já se somaram outros e novos dramas. Já na aurora deste ano de 2017 fomos reapresentados às inacreditáveis cadeias brasileiras e a acontecimentos que, embora esperados, não se podia imaginar o alcance. Por um período que ainda não se findou – ao contrário, só se agrava –, o que vimos foi unicamente a barbárie das prisões em pé de guerra, esmiuçada e descrita de todas as maneiras.

Eis, porém, que o inenarrável das chacinas nos presídios é subitamente ultrapassado por outra desgraça, esta também vinda do ar. A morte inconcebível, que soa como informação errada, boato de internet, do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, fere a nação profundamente e faz empalidecer tudo o que houve antes.

Num cenário desses, onde vão parar as tragédias de ontem? Quem pensa ainda no que aconteceu dois meses atrás, ainda que horrível? Pode ser mesmo que os repórteres estrangeiros na cobertura do jogo tenham sido mais numerosos que os jornalistas nacionais, todos mobilizados com a nossa tragédia do dia.

Quem viu o jogo Chapecoense x Palmeiras viu coisa diferente do que se pretendia quando foi marcado. Era um jogo com a dupla função de celebrar a recordação da gente querida que se foi e, ao mesmo tempo, celebrar a vida que se renova, expressa pelo novo time. Mas quem viu esse jogo já viu a desgraça de novembro adulterada definitivamente, através do véu dos acontecimentos de hoje.

Esse momento da nação impossibilita até que se sofra de maneira completa. Estamos sofrendo aos trancos, com um sofrimento interrompido por outro maior. Um minuto depois de encerrado Chapecoense x Palmeiras o espectador se viu de novo diante dos acontecimentos de Paraty, o avião destruído na água e a nação perplexa.

Foi a ultima vez que vimos a Chapecoense com os olhos dirigidos ao que a vitimou recentemente. Daqui para frente, quando a virmos em campo será apenas mais um time, glorioso, valente, obsessivo em seu orgulho, cheio de valor, mas com sua tragédia já fora de lugar, empurrada por outras inesperadas e terríveis.

O que resta é tentar achar alegria nas pequenas coisas. No futebol, por exemplo, a notável volta do Juventus ao seu lugar de direito. Deixando para trás equipes grandes do Brasil, o Juventus tornou-se semifinalista da Copinha, pronto para enfrentar o Corinthians, velho adversário de antigamente.

Não sei o que me alegra mais: ver o Juventus em campo ou a Mooca nas arquibancadas, num sentimento de fraternidade para com a sua equipe como se vê poucas vezes. A rua Javari, de tantas antigas proezas, está de volta. E lotada.