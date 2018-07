Comemoração da torcida deixa 132 feridos em Barcelona

Destas, dez foram levadas, em estado grave, a hospitais da cidade de Barcelona. Dos feridos, 37 são policiais, sendo um deles hospitalizado sem risco de vida, conforme comunicado da polícia espanhola.

Por desordens públicas, lançamentos de objetos, danos ao bem público e atentados contra agentes públicos de segurança, 109 pessoas foram presas antes mesmo de o avião com a delegação do Barcelona aterrissar na capital da Catalunha para o início da festa oficial do título, neste domingo.

De acordo com a polícia, a comemoração durante a noite reuniu 50 mil pessoas pelo centro de Barcelona, concentradas principalmente na praça Catalunya, em Rambles e no Arco do Triunfo.