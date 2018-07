Comercial bate Bragantino fora e desencanta no Paulista

SÃO PAULO - Depois de sofrer duas derrotas em dois jogos, o Comercial somou os seus três primeiros pontos neste Campeonato Paulista ao surpreender o Bragantino com uma vitória por 3 a 1, na noite deste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada. O resultado fez a equipe da casa perder os 100% de aproveitamento que ostentava na competição, após dois triunfos em duas partidas.

Com a derrota, o Bragantino ficou com seis pontos, afinal tinha vencido o São Paulo e o Penapolense, por 2 a 0, e divide a vice-liderança do Grupo D com o Mogi Mirim, que venceu o Linense, por 2 a 1, em Lins. O líder é o Palmeiras, com nove pontos, após golear o Atlético Sorocaba, por 4 a 1. Já o time de Ribeirão Preto respirou no Grupo A, ficando com três pontos, na vice-liderança, atrás do São Paulo, que tem seis.

Após as derrotas para Mogi Mirim, por 2 a 1, e para o Palmeiras, por 2 a 0, o técnico Toninho Cecílio resolveu armar um esquema diferente neste domingo, com quatro volantes, liberando os laterais e dando mais liberdade aos dois atacantes. Deu certo, tanto que abriu o placar aos oito minutos. Patrick invadiu a área pelo lado esquerdo e fez o passe para Xaves, que bateu de chapa de pé no lado esquerdo do goleiro Rafael Defendi.

O Bragantino reagiu ao seu estilo. Após falta levantada por Geandro, a defesa não cortou e Lincom tocou a bola com a coxa esquerda. A bola tocou na trave e o próprio Lincom completou para as redes na dividida com o goleiro Júlio Sérgio.

No segundo tempo, o Bragantino não conseguiu ultrapassar o sistema de marcação do Comercial. E os gols da vitória saíram nos minutos finais. Aos 40, Marcelo Toscano cobrou falta da intermediária e com efeito. O goleiro Rafael Defendi falhou em uma bola defensável. No desespero, o time da casa tentou o ataque, mas levou mais um gol nos acréscimos, aos 47 minutos. Rodrigo Jesus recebeu a bola de costas, fez o giro e bateu cruzado de perna esquerda.

Na quarta-feira, pela quarta rodada, o Bragantino vai enfrentar o Linense, em Lins, às 19h30, mesmo horário em que o Comercial encara o Oeste, em Itápolis.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 X 3 COMERCIAL

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Yago, Guilherme Mattis e Alexandre; Pacheco, Geandro, Francesco, Gustavo (Mateus) e Léo Jaime (Dener); Cesinha e Lincom (Tássio). Técnico - Marcelo Veiga.

COMERCIAL - Júlio Sergio; Grafite (Marcos Pimentel), Reniê, Edimar e William Simões; Xaves (Adriano Paulista), Patrick, Marcos Vinícius e Marcone; Cassiano Bodini (Rodrigo Jesus) e Marcelo Toscano. Técnico - Toninho Cecílio.

GOLS - Xaves, aos 8, e Lincom, aos 22 minutos do primeiro tempo; Marcelo Toscano, aos 40, e Rodrigo Jesus, aos 47 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Léo Jaime, Gustavo e Dener (Bragantino); Cassiano Bodini, Patrick, Marcelo Toscano, Rodrigo Jesus e Willian Simões (Comercial).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).