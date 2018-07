Comercial empata sem gols com São Bernardo e amplia jejum no Paulistão

RIBEIRÃO PRETO - O Comercial continua sem vencer em seus domínios no Campeonato Paulista. Em um jogo de poucas emoções, o time de Ribeirão Preto empatou por 0 a 0 com o São Bernardo, na noite deste sábado, no Estádio Palma Travassos, em jogo válido pela oitava rodada. Agora, são três derrotas e um empate em casa.

Com mais este tropeço, o Comercial continua na zona de rebaixamento, ocupando a 18.ª posição geral, com apenas cinco pontos. No Grupo A, está praticamente fora da briga por vaga, já que o vice-líder é o Penapolense, com 12 pontos. O time do ABC paulista continua no segundo lugar do Grupo C, com 14 pontos, atrás do Santos, que tem 19.

Mesmo jogando fora de casa, o São Bernardo foi responsável pelas chances mais agudas do primeiro tempo. A melhor delas, porém, saiu em um lance despretensioso, aos 16 minutos. O volante Willian Favoni tentou cruzar, a bola desviou na zaga e carimbou a trave. Na etapa final, o Comercial equilibrou o jogo, mas assustou apenas em uma falha do goleiro Wilson Júnior, após finalização do lateral Marcos Pimentel.

Na próxima quinta-feira, às 19h30, o Comercial volta a campo para enfrentar o Paulista, de novo, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Enquanto isso, o São Bernardo joga contra o São Paulo, no mesmo dia, às 21 horas, no Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

COMERCIAL 0 X 0 SÃO BERNARDO

COMERCIAL - Marcelo Henrique; Marcos Pimentel, Edimar, Reniê e Patrick; Xaves, Marcone e Marcus Winícius; João Henrique (Rodrigo Jesus), Cassiano Bodini (Clebinho) e Edson. Técnico - Vágner Benazzi.

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Rafael Cruz, Fernando Lombardi, Luciano Castan e Eduardo; Dudu, Willian Favoni (Jean Carlos), Marino e Bady (Daniel Pereira); Gil e Rodrigo Careca (Elionar Bombinha). Técnico - Edson Boaro.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÕES AMARELOS - João Henrique e Edson (Comercial).

RENDA - R$ 25.213,00.

PÚBLICO - 1.373 pagantes.

LOCAL - Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP).