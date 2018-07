Comercial perde do Mirassol e entra em zona de risco do Paulistão

RIBEIRÃO PRETO - O Comercial é o mais novo integrante da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, o time completou seu sexto jogo sem vencer e foi derrotado pelo Mirassol, por 1 a 0, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela décima rodada. O único gol do jogo foi marcado por Henrique Dias, já no segundo tempo.

Essa foi a quarta derrota consecutiva do Comercial, que havia sido superado anteriormente por São Caetano, Guarani e Santos. Agora, com somente sete pontos, é o 17.º colocado, entrando na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Mirassol se reabilita após três jogos sem vencer e chega aos 13 pontos, assumindo a 11.ª posição e retornando à luta pela classificação.

O primeiro tempo foi bastante monótono, com os dois times priorizando bastante o sistema defensivo, já que a ameaça de rebaixamento ainda segue rondando as equipes. O Mirassol tomava mais a iniciativa ofensiva.

No segundo tempo, o Mirassol continuou ditando o ritmo de jogo e criando chances de gol. O Comercial saiu da defensiva e levou perigo algumas vezes. Mas, aos 26 minutos, o time visitante abriu o placar. Xuxa rolou para Henrique Dias, que bateu forte e rasteiro no canto direito do goleiro.

Atrás do placar, o Comercial pressionou o Mirassol, que se retrancou para não sofrer o empate. E conseguiu garantir a importante vitória.

Pela 11.ª rodada, os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira. O Comercial encara o Bragantino, às 17 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Mirassol recebe o lanterna XV de Piracicaba, às 19h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

COMERCIAL 0 X 1 MIRASSOL

COMERCIAL - Alex Santana; Sidny, Leandro Camilo, Marcel e Rossato; Jonílson, Ricardo Conceição, Carlos Magno (Hudson) e Luís Augusto; Diogo Acosta (Henan) e Enílton (Alex Rafael). Técnico - Márcio Fernandes.

MIRASSOL - Fernando Leal; Eric, Matheus Ferraz, Dezinho e Willian Simões; Sérgio Manoel, Alex Silva (Acleisson), Luciano Sorriso (Wendell) e Xuxa; Preto e Henrique Dias (Guilherme). Técnico - Ivan Baitello.

Gol - Henrique Dias, aos 26 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Paulo César de Oliveira.

Cartão amarelo - Alex Silva, Marcel e Fernando Leal.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.