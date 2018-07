Comercial perde do Oeste e fica perto do rebaixamento no Paulistão

RIBEIRÃO PRETO - O Comercial segue sua caminhada rumo ao rebaixamento no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, o time foi derrotado pelo Oeste por 2 a 0, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela 16.ª rodada. Os gols do jogo foram marcados por Marcinho Beija-Flor e Roger. Esta foi a 12.ª partida sem vitória do Comercial, que neste período acumulou dois empates e dez derrotas.

O Comercial segue estacionado na lanterna, com apenas oito pontos. Restando somente mais três rodadas, o time já não depende mais somente de si para se livrar da queda. O Oeste, após sua terceira vitória seguida, está praticamente salvo da degola e, com 19 pontos, aparece na 12.ª colocação.

O Oeste começou melhor e abriu o placar logo aos 14 minutos. Marcinho Beija-Flor aproveitou a linha de impedimento da zaga do Comercial, avançou com liberdade e bateu no canto esquerdo do goleiro Alex: 1 a 0.

Ainda na primeira etapa, o time visitante poderia ter ampliado se não fosse o travessão. Em contra-ataque em velocidade, Marcinho Beija-Flor serviu Paulo Vítor, que bateu forte de fora da área. A bola acertou o travessão do gol de Alex e pingou em cima da linha antes de sair. Os jogadores do Oeste pediram o gol, mas o árbitro confirmou que ela não entrou.

No segundo tempo, o Oeste voltou com uma postura mais defensiva e apostou nos contra-ataques, mas nem assim o Comercial ameaçou. No final do jogo, o time de Itápolis foi pra cima e fez o segundo.

Aos 42 minutos, Fernandinho quase fez um golaço. O lateral se livrou da marcação e tocou por cima do goleiro Alex, mas a bola tocou no travessão. No minuto seguinte, Roger invadiu a área e tocou na saída de Alex para fazer o segundo gol.

Pela 17.ª rodada, o Comercial volta a campo no próximo sábado, às 18h30, quando encara o XV de Piracicaba, no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Já o Oeste encara o Corinthians, domingo, às 16 horas, em Presidente Prudente.

COMERCIAL 0 x 2 OESTE

COMERCIAL - Alex; Marcelo Ferreira (Sidny), Leandro Camilo, Fabão e Wellington; Ricardo Conceição, Jordã e Luiz Augusto (Hudson); Diogo Acosta (Alex Rafael), Elionar Bombinha e Leandro. Técnico: Geninho.

OESTE - Zé Carlos; Fabricio, Éder Lima e Adriano; Neno, Esdras (Roger), Paulo Vítor (Maurício), Vanderson e Fernandinho; Mazinho (Assisinho) e Marcinho Beija-Flor. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Marcinho Beija-Flor, aos 14 minutos do 1.º tempo. Roger, aos 43 minutos do 2.º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Éder Lima, Marcinho Beija-Flor, Leandro e Roger.

ÁRBITRO - Paulo Cesar de Oliveira.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 929 pagantes.

LOCAL - Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP).