Comissão de Ética da CBF agora vê assédio e aumenta suspensão de Rogério Caboclo para 21 meses

A Comissão de Ética da Confederação Brasileira de Futebol aumentou a suspensão imposta ao presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, para 21 meses - seis meses a mais do que o afastamento definido em 24 de agosto. O aumento da sanção foi aprovado nesta segunda-feira, 20. A medida, agora, precisa passar pelo crivo da Assembleia Geral da entidade, formada pelos presidentes das 27 federações.

A acusação contra Rogério Caboclo foi protocolada em junho, e desde então ele está afastado do cargo. Caso o pedido de suspensão por 21 meses seja aceito pela Assembleia, a punição terá caráter retroativo e irá considerar os quatro meses de afastamento já cumpridos. Nesse caso, o dirigente poderá retomar o cargo apenas em março de 2023. Oficialmente, seu mandato termina no mês seguinte.

A nova suspensão tira de Rogério Caboclo a chance de concorrer a um novo mandato. Tradicionalmente, a eleição para presidente é realizada um ano antes do término do mandato - ou seja, deverá acontecer em abril do próximo ano -, quando o cartola afastado ainda estará cumprindo suspensão.

O Estadão aguarda posicionamento de Rogério Caboclo.

Matéria em atualização