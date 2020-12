Comissão de Tite vai a estádios para ver Corinthians x São Paulo e Flamengo x Santos

O fim de semana no futebol nacional terá a presença de membros da comissão técnica da seleção brasileira nos estádios. Nesta sexta-feira, a CBF comunicou que profissionais estarão presentes nos jogos Corinthians x São Paulo e Flamengo x Santos, ambos no domingo e pelo Campeonato Brasileiro.

O acompanhamentos dos jogos já serve como preparação para as convocações de 2021, depois de a seleção começar bem a sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, com quatro vitórias e 100% de aproveitamento, o que a deixa isolada na liderança do qualificatório.

No clássico paulista, às 18h15 de domingo, na Neo Química Arena, estarão presentes o auxiliar técnico César Sampaio e o preparador físico Fábio Mahseredjian. O confronto vai opor o líder do Brasileirão, o São Paulo, impulsionado pela ótima fase da dupla de ataque composta por Brenner e Luciano, ao Corinthians, o dono do estádio.

Antes, às 16 horas, o auxiliar técnico Cléber Xavier e o analista de desempenho Bruno Baquete estarão presentes ao Maracanã. Lá, vão ver o Flamengo, que costuma ter Rodrigo Caio e Everton Ribeiro convocados por Tite e ainda contará com a volta de Gabigol, receber o Santos, que tem sido liderado por grandes atuações de Marinho, ainda não lembrado pelo treinador.

Em dezembro, profissionais da comissão técnica da seleção brasileira já haviam acompanhado quatro jogos nos estádios brasileiros: Flamengo x Racing (Tite, Juninho Paulista e César Sampaio), Internacional x Boca Juniors (Matheus Bachi e Cleber Xavier), Santos x Palmeiras (César Sampaio e Fabio Mahseredjian) e Botafogo x Flamengo (Bruno Baquete e Thomaz Koerich).

A seleção brasileira voltará a entrar em campo apenas em março de 2021, nas duas próximas rodadas das Eliminatórias. Os adversários serão Colômbia e Argentina, respectivamente.