Comissão retoma observação de jogos e terá Taffarel e Tite em São Paulo x Santos

Às vésperas de mais uma convocação da seleção brasileira, a primeira após a conquista do título da Copa América, o técnico Tite e sus auxiliares vão observar mais quatro jogos in loco nos próximos dias, a começar pelo confronto desta quarta-feira, no Mineirão, entre Cruzeiro e Internacional, pelas semifinais da Copa do Brasil. O auxiliar Cléber Xavier estará presente ao principal palco do futebol mineiro.

LEIA TAMBÉM > Tite é indicado pela Fifa ao prêmio de melhor técnico do mundo

No sábado, o próprio Tite estará presente ao Morumbi, onde São Paulo e Santos vão duelar pelo Campeonato Brasileiro. Ele estará acompanhado por Xavier e também por Taffarel, preparador de goleiros da seleção, o que indica um olhar mais atento para Tiago Volpi e Everson, em um possível monitoramento para futuras convocações.

Também no sábado, Matheus Bachi, auxiliar técnico e filho de Tite, e Thomaz Araújo, analista de desempenho, estarão presentes ao Maracanã, onde Flamengo e Grêmio vão medir forças pelo Brasileirão.

A última partida observada pela comissão antes da próxima convocação será Grêmio x Atlhetico-PR, pelas semifinais da Copa do Brasil, no dia 14, com a presença de Matheus.

A próxima lista de convocados da seleção será conhecida em 16 de agosto, quando Tite vai anunciar os seus escolhidos para os amistosos contra Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 de setembro. Serão os primeiros jogos do time nacional desde a conquista da Copa América.

Após disputar seis partidas em solo nacional durante a competição continental, além de dois amistosos, a equipe brasileira vai voltar a atuar longe de sua torcida. Ambos os amistosos serão nos Estados Unidos. O primeiro, contra os colombianos, foi marcado para Miami, em Hard Rock Stadium.

O duelo seguinte, quatro dias depois, será na cidade de Los Angeles, no outro lado do país, no Los Angeles Memorial Coliseum. O time peruano, por coincidência, foi o rival do Brasil na final da Copa América. E a seleção venceu por 3 a 1.

Para esta convocação, Tite deve promover mudanças em comparação à lista para a competição continental. O treinador pode chamar novidades, principalmente jogadores mais jovens, com o objetivo de renovar a equipe, visando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.