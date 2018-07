Comissão técnica admite linha dura com disciplina: 'Tem regras'

A nova cartilha da CBF, que possui 16 itens, impõe restrições aos jogadores. De acordo com o documento, fica proibido o uso de brincos, bonés e outros acessórios. Os jogadores também não poderão manifestar opinião política e religiosa enquanto estiverem a serviço da seleção. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Ainda assim, o coordenador técnico da seleção, Gilmar Rinaldi, procurou negar que esteja impondo linha-dura. "É uma empresa, uma organização, que tem suas regras como eu tenho certeza de que todas as empresas em que vocês trabalham têm. Nós estamos aqui agora, mas já existia um regulamento interno. Eu peguei isso junto com o Dunga, conversamos muito, com alguns jogadores até, porque algumas coisas são importantes de se manter numa Copa do Mundo, num torneio ou num amistoso", considerou.