Comissão técnica da seleção brasileira vistoria estádios de treinos

SALVADOR - Parte da comissão técnica da seleção brasileira de futebol fez um périplo pelo Nordeste nesta quarta-feira, em vistoria a estádios e locais de treinos da equipe durante a Copa das Confederações. Carlos Alberto Parreira, Flávio Murtosa, Guilherme Ribeiro e Rodrigo Paiva estiveram em Fortaleza e, em seguida, em Salvador.

Depois de começarem o tour por Brasília, na segunda, os membros da comissão técnica passaram pela capital cearense nesta manhã. Ali, visitaram o Estádio Presidente Vargas, onde a seleção treinará para o jogo da Copa das Confederações contra o México.

Em seguida, a comitiva da seleção seguiu para o Castelão, estádio em que o Brasil enfrentará os mexicanos. "Os responsáveis pela reforma do Castelão estão de parabéns. Fiquei muito feliz em ver que o torcedor cearense terá um grande estádio, do nível que existe na Europa. No Presidente Vargas, encontramos toda a estrutura adequada para treinar", comentou Parreira.

À tarde, o grupo visitou Salvador, palco do jogo contra a Itália. A comissão passou pelo Estádio de Pituaçu, onde a equipe treinará, e depois visitou o hotel onde a delegação ficará concentrada. A visita de inspeção está sendo acompanhada, de maneira oficial, por membros do Comitê Organizador Local (COL).