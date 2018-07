Comissão técnica da seleção considera campanha na Copa América 'aceitável'

Durante duas horas, o técnico Dunga e o coordenador-geral de seleções, Gilmar Rinaldi, fizeram um balanço da seleção no torneio disputado no Chile. Os dois reconheceram que a seleção apresentou falhas, mas consideraram que algumas delas se deram pelo fato de o time ter inexperiência em torneios sul-americanos.

"A gente tem a consciência de que a nossa seleção é uma seleção que não disputou Copa América. Vários jogadores queimaram etapas, foram para a Europa, sem passar muitas vezes por Libertadores, Copa América, Eliminatória. É outro jogo, é outro fair-play, e a gente tem que se adaptar a ela", afirmou Rinaldi, logo após a reunião.

Para o coordenador, a campanha com apenas duas vitórias magras - sobre Peru e Venezuela -, derrota para a Colômbia e empate com o Paraguai foi "aceitável", já que passou por uma série de desfalques. "Nós perdemos seis jogadores para a Copa América, quatro deles titulares,e mesmo assim conseguimos manter um nível aceitável", afirmou Rinaldi, incluindo a suspensão a Neymar em sua conta. "Mas é claro que precisaríamos ter feito mais para avançar mais a frente."

Apesar disso, Gilmar conseguiu encontrar pontos positivos. Para isso, comparou a campanha brasileira à da Argentina, que horas mais tarde disputaria a semifinal do tornei sul-americano com o Paraguai.

"Nós jogamos uma Copa América com equipes muito boas, uma Venezuela que melhorou, que não é mais a Venezuela de antigamente. Mas o nosso parâmetro foi a Argentina: jogou a Copa América com a equipe completa, com todos os seus titulares, fez uma campanha que, por felicidade deles, a Colômbia errou dois pênaltis em um momento importante e conseguiram permanecer."

Segundo o coordenador, cabe agora à comissão técnica seguir trabalhando para buscar melhores resultados. "Toda vez que você está trabalhando você tem que melhorar, senão não tem sentido. Precisamos buscar sempre novas soluções, novas alternativas. Nós não ficamos contentes de sair com esse resultado na Copa América, mas também sabíamos, quando ganhamos 11 partidas, que não estava tudo certo."

Dunga e Gilmar Rinaldi passarão a quarta-feira reunidos para tratar dos próximos jogos da seleção brasileira. A equipe terá dois amistosos em setembro, e começará a disputa da Eliminatória em outubro. Antes, os dois embarcam para São Petersburgo, na Rússia, para acompanhar o sorteio da Eliminatória, em 25 de julho.