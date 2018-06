Comissão técnica garante Neymar em alto nível para a Copa

O atacante Neymar vai estar em plenas condições de jogo já para o amistoso do Brasil preparatório para a Copa do Mundo, diante da Croácia, dia 3 de junho, em Liverpool. A garantia é do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que visitou o atacante em Paris no último sábado.

+ Veja nossa página especial da Copa de 2018

+ Raio-X - Conheça as seleções da Copa da Rússia

+ Confira tabela da Copa do Mundo da Rússia

"Com relação à recuperação, nós acompanhamos de perto no fim de semana. Ele se encontra muito bem, fizemos exames de imagem, está com ótima evolução da fratura", garantiu Lasmar. No sábado, o médico liberou o atacante para voltar aos treinos com bola.

Segundo Rodrigo Lasmar, Neymar terá que fazer um "treinamento progressivo" a partir de agora. "Ele vai se apresentar na Granja em condições já de treinar com bola, e ele terá condições físicas de participar do primeiro amistoso", pontuou.

O técnico Tite também se disse tranquilo sobre a recuperação de seu principal atacante. "Atleta de alto nível treina no mais alto nível e na maior intensidade possível. A única diferença é o aspecto da pressão psicológica", observou o treinador. "Ele vai ter todo esse trabalho de treinamento para trazer esse melhor ritmo".