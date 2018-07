Comissão técnica italiana vai a monastério de madrugada

Prandelli e sua comissão técnica deixaram o hotel onde a equipe está hospedada, em Wieliczka, na madrugada da última terça-feira. Às 3 horas da manhã (horário local), começaram a caminhada de 21 quilômetros rumo ao monastério de Camaldolese, que durou cerca de 3 horas e meia.

Antes de chegar à Polônia, no dia 5 de junho, Prandelli havia prometido aos monges uma visita a pé em caso de classificação da Itália. E a vaga, com a primeira colocação no Grupo C, foi assegurada na última segunda-feira, quando a seleção bateu a Irlanda por 2 a 0.

Depois das mais de três horas de caminhada, a comissão técnica italiana decidiu que era hora de um descanso e voltou para o hotel de carro. Goleiro e capitão da seleção, Gianluigi Buffon seguiu a iniciativa do treinador e prometeu fazer a mesma viagem a pé se conquistar a Eurocopa.