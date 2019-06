Comissão técnica trabalha para recuperar Fernandinho para quartas de final

A comissão técnica da seleção brasileira anunciou neste sábado que se apressa para conseguir recuperar o meia Fernandinho até o próximo compromisso da Copa América. O jogador do Manchester City está com dores no joelho direito, foi desfalque na vitória por 5 a 0 sobre o Peru, na Arena Corinthians, mas passará por um cuidado intensivo para ter condições de entrar em campo na próxima quinta-feira, em Porto Alegre.

O cuidado com o Fernandinho é grande pois o Brasil terá um importante desfalque para a próxima partida. O volante titular Casemiro recebeu o segundo cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. Segundo Tite, Fernandinho será o substituto caso se recupere. O jogador sentiu o joelho ainda no segundo tempo do empate com a Venezuela, na última terça-feira, em Salvador.

Fernandinho realizou somente um trabalho físico na sexta-feira e neste sábado pela manhã, acompanhado pelos preparadores físicos, realizou um trabalho funcional na academia do hotel. A expectativa é para neste domingo o jogador realizar a transição para os treinos com bola e a partir da segunda-feira, já em Porto Alegre, estar liberado para se juntar ao elenco.

A partida de quinta-feira abre o mata-mata da competição e valerá vaga na semifinal. A seleção brasileira aguarda as últimas rodadas dos outros grupos neste domingo e na segunda-feira à noite para saber qual será o adversário na Arena Grêmio. O elenco do técnico Tite viaja para a capital gaúcha na noite de domingo, depois de realizar um treino no CT do São Paulo.

Se Fernandinho não puder entrar em campo, a seleção brasileira tem no elenco Allan, do Napoli, como uma possível opção. Casemiro será o único desfalque da equipe por suspensão. O zagueiro Thiago Silva e o meia Philippe Coutinho também receberam amarelos, mas terão os cartões zerados por só terem uma advertência.