Comitê apresenta medidas sanitárias para eventos-teste e libera atletas estrangeiros

O Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio-2020 apresentou nesta segunda-feira as medidas sanitárias que deverão ser seguidas durante a realização dos últimos eventos-teste para os Jogos, marcados para acontecer entre 23 de julho e 9 de agosto. Até o início da Olimpíada, serão 18 eventos-teste, a começar pelo próximo fim de semana, com uma disputa de rúgbi em cadeira de rodas. Para este e os próximos eventos que servem de ensaio para os Jogos, atletas e organizadores terão que limitar o contato físico, respeitar o distanciamento de ao menos um metro e ter cuidado constante com a higienização das mãos.

Outras medidas, menos comuns nesta pandemia, são a proibição de gritos de apoio e a exigência de ventilação dos ambientes a cada meia hora. A preocupação é evitar que eventuais infectados pela covid-19 possam transmitir o novo coronavírus pelo ar, principalmente nos gritos de apoio.

O Comitê Organizador também anunciou que será permitida a participação de atletas estrangeiros em eventos-teste de atletismo. Serão cinco competições ao todo, tanto de pista quanto de campo, incluindo a maratona. A organização ainda não definiu quantos atletas vão participar destes eventos.

Neste mês, os responsáveis pela Olimpíada informaram que não vão permitir a entrada de torcedores estrangeiros para assistir às competições olímpicas. Somente os fãs locais poderão acompanhar in loco as disputas.