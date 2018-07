Comitê chefiado por Scala fará controle de integridade de candidatos à presidência da Fifa

A Fifa informou nesta terça-feira que Scala, chefe do comitê independente de auditoria, será o presidente do Comitê Eleitoral.

Claudio Sulser, presidente do Comitê Disciplinar da Fifa, e Larry Mussenden, presidente do Comitê de Apelações da Fifa, também serão membros do comitê, que será responsável por supervisionar as verificações de integridade, admitir e anunciar candidatos.

Os potenciais candidatos têm até 26 de outubro para apresentar suas intenções por escrito à secretaria-geral da Fifa, com o apoio de pelo menos cinco federações de futebol.

A Fifa disse que o Comitê Eleitoral, realizará, então, uma "análise e uma decisão sobre a admissão dos candidatos às eleições presidenciais da Fifa". A votação ocorre em 26 de fevereiro em um "congresso eletivo" especial em Zurique.

(Reportagem de Simon Evans)