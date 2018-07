Comitê da Copa do Mundo 2014 faz nova vistoria no Beira-Rio

PORTO ALEGRE - Representantes do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 realizaram nesta segunda-feira uma vistoria no Estádio Beira-Rio, escolhido para receber os jogos em Porto Alegre. O local já passa por obras externas e internas para se adequar às normas da Fifa e poder ser uma das 12 sedes brasileiras da competição.

Sob o comando de Carlos de La Corte, os inspetores do Comitê Organizador foram recebidos pelo vice-presidente de patrimônio do Inter, Emídio Ferreira, e pelo diretor de obras do clube, Helio Giaretta. E, segundo o relato dos dirigentes do time gaúcho, eles ficaram satisfeitos com o andamento da reforma do estádio.

"Eles ficaram satisfeitos com o que viram, principalmente dos projetos que nós temos. Na primeira quinzena de janeiro de 2011, já temos um novo encontro marcado", afirmou Emídio Ferreira, lembrando que a reforma completa do Beira-Rio só deverá ficar pronta na metade do ano que vem.