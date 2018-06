Comitê de Apelação da Fifa reduz pena de ex-dirigente da Tailândia

O Comitê de Apelação da Fifa decidiu reduzir nesta quarta-feira a punição aplicada ao tailandês Worawi Makudi, ex-presidente da Federação de Futebol da Tailândia. A suspensão inicial, de cinco anos, foi diminuída para três anos e meio. A multa de 10 mil francos suíços (cerca de R$ 36 mil) foi mantida.

Makudi foi punido inicialmente em outubro de 2016 pelo Comitê de Ética por infringir dois artigos do Código de Ética da Fifa, que citam falsificação e obrigação de colaboração em investigações.

A punição aconteceu depois de Makudi ser condenado a 16 meses de prisão - a punição foi suspensa em seguida - por um tribunal local por ter alterado documentos das eleições da federação de futebol do país, em 2013.

No ano passado, ele foi declarado inocente da acusação de falsificação no tribunal do seu país. Mas a Fifa decidiu manter a punição no âmbito esportivo. "Enquanto reduz a sanção imposta pelo Comitê de Ética, o Comitê de Apelação concorda com os argumentos apresentados contra o acusado na primeira instância", registrou a Fifa, em comunicado.

Antes de ser suspenso, Makudi integrou o antigo Comitê Executivo da Fifa que escolheu a Rússia e o Catar como sedes das próximas edições da Copa do Mundo, neste ano e em 2022, respectivamente.