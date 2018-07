Comitê de Gestão do Santos prefere Oswaldo de Oliveira

SANTOS - O Santos deve dar nesta quinta-feira mais um passo para a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira. Integrantes do Comitê de Gestão do clube vão se reunir na Vila Belmiro e farão uma votação para escolher o substituto de Claudinei Oliveira em 2014. Com a ausência do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, licenciado para tratamento médico, o Comitê de Gestão passou a ter oito integrantes. Vão votar na eleição para o novo treinador Odílio Rodrigues Filho, Francisco Cembranelli, José Berenguer , José Paulo Fernandes, Luiz Cláudio de Aquino, Luiz Fernando Fleury, Ronald Luiz Monteiro e Thiers Fleming.

Oswaldo tem a preferência do presidente em exercício Odílio Rodrigues Filho. O técnico do Botafogo tem a concorrência de Ney Franco (Vitória) e de Enderson Moreira (Goiás). O que animou o Santos a contar com Oswaldo para 2014 foi a conversa com o técnico. Ele fez poucas exigências - dois auxiliares e R$ 400 mil por mês - e mostrou interesse em assumir o time, mesmo se o Botafogo se classificar para a Libertadores.