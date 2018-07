Comitê garante que Maracanã estará pronto para receber Flamengo x Corinthians

Depois de uma verdadeira novela, o Comitê Rio-2016 confirmou nesta terça-feira que o Maracanã estará pronto para o duelo entre Flamengo e Corinthians, no próximo dia 23, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a tendência é que o time rubro-negro enfrente o rival paulista na primeira partida do estádio desde que ele sediou eventos na última Olimpíada e Paralimpíada.

O Maracanã só será oficialmente devolvido ao Governo do Rio e ao consórcio responsável por sua administração no fim de outubro, conforme previsto no contrato de sua cessão para a Olimpíada. No entanto, a boa campanha do Flamengo no Brasileirão e a disputa do título pelo clube rubro-negro iniciaram os pedidos para que o confronto diante do Corinthians já pudesse ser realizado no estádio. E nesta terça, o comitê garantiu que isso será possível.

"Vai poder jogar (no Maracanã, dia 23). A conclusão das obras está indo de vento em popa, de acordo com o cronograma, até antecipado. Então, estou muito feliz em dizer que os times cariocas vão poder jogar no Maracanã a partir do dia 20, sendo no dia 23, a princípio, o primeiro jogo", declarou nesta terça-feira o diretor de operações do Comitê Rio-2016, Rodrigo Tostes, ao SporTV.

Tostes exaltou a realização das obras de readaptação do estádio dentro do prazo. Ele garantiu que todos os reparos estão ocorrendo dentro do previsto, inclusive a correção de um imenso buraco no meio do campo do Maracanã, que vinha assustando os torcedores. "Já foi sanado o problema (do buraco). Foram feitos testes para saber da compactação (do gramado). Está tudo 100% e não vai ser um empecilho para a volta do Maracanã, para a volta dos jogos aqui", afirmou o dirigente. "O comitê fez sua parte, antecipou e está permitindo os jogos acontecerem aqui. Depois, entrega o estádio dia 30, 31 para o Governo do Estado e o consórcio."

O Maracanã recebeu jogos de futebol e as cerimônias de abertura e encerramento da Olimpíada. Em 2016, os clubes do Rio atuaram lá somente na decisão do Campeonato Carioca, entre Botafogo e Vasco. Agora, o Flamengo deve ser o principal beneficiado com o retorno do estádio, uma vez que vinha mandando suas partidas fora do Rio.

Apesar de garantir o retorno antecipado do Maracanã, Tostes admitiu que ainda há reparos a serem feitos. "Fizemos vistoria na semana passada, o governo vem acompanhando semanalmente, fizeram observações que estamos corrigindo esta semana, mas nada que impeça a partida no dia 23 e a entrega no dia 30. Falta uma parte das cadeiras, uma parte em torno do gramado, uma parte de tecnologia, mas menos de 5%."