Comitê nega recurso e mantém pena de 4 jogos a Valdés O Comitê de Apelação da Federação Espanhola de Futebol decidiu nesta sexta-feira negar recurso ao Barcelona e manter a punição de quatro jogos de suspensão ao goleiro Victor Valdés. O titular do gol catalão foi expulso depois do clássico contra o Real Madrid, no dia 2 de março, por reclamação.