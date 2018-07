Comitê Rio-2016 apresenta custos de estruturas do Itaquerão

Em reunião nesta terça-feira, às 11h, na sede da Federação Paulista de Futebol, o Comitê Rio-2016 deve apresentar o orçamento definitivo para montagem das estruturas provisórias necessárias para que o Itaquerão possa receber partidas do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. Após ser revelado o valor das obras é que serão procurados parceiros para bancar a reforma.

Enquanto o impasse sobre o uso do Itaquerão na Olimpíada não é resolvido, a venda de ingressos para as dez partidas previstos para a arena continua suspensa. Os jogos seriam disputados em sete datas: três rodadas duplas e quatro simples. A cidade, no entanto, pretende sediar mais uma partida, a final do torneio feminino.

Apesar de a Fifa ter anunciado o Itaquerão como uma das sedes do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos, a situação do estádio permanece indefinida porque o Corinthians se recusa a pagar pelas estruturas provisórias, como fez na Copa do Mundo. A Prefeitura também alega que não será responsável pelos pagamentos.

É possível que os custos sejam divididos pelo Comitê Rio-2016, o governo do Estado e o Ministério do Esporte. Outra opção é buscar empresas dispostas a patrocinar as obras.

Caso o impasse sobre as estruturas provisórias do Itaquerão se prolongue e atrapalhe a venda de ingressos, o Comitê Rio-2016 pode tirar São Paulo dos Jogos. Outras seis sedes já estão definidas: Maracanã, Engenhão, Fonte Nova, Arena da Amazônia e Mineirão.