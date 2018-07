Comitê Rio-2016 vai ao Itaquerão para avaliar queda de teto

Técnicos do Comitê Rio-2016 fazem nesta sexta-feira, a partir das 10h, uma visita ao Itaquerão. Eles querem saber qual é o tamanho do dano provocado no prédio Oeste, onde parte do teto no nível 5 caiu na quinta-feira da semana passada.

Segundo a construtora Odebrecht, parte do forro de gesso e madeira, com 9 m x 3,5 m, desprendeu-se da laje de concreto. O reparo está em andamento e deverá ser concluído em até 15 dias.

Palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, o Itaquerão receberá dez partidas dos Jogos Olímpicos deste ano (seis jogos do torneio feminino e quatro do masculino). O estádio passará a ser gerenciado pelo Comitê Rio-2016 no início de julho – as partidas válidas pelos Jogos Olímpicos no local serão disputadas entre os dias 3 e 19 de agosto, mas os organizadores assumem o controle do estádio um mês antes para a instalação de suas estruturas provisórias.

Na quinta-feira, a Polícia Militar também fez uma vistoria no estádio para verificar as condições do prédio Oeste e decidiu por liberar a arena sem qualquer tipo de restrição para o jogo entre Corinthians e Oeste, sábado, às 21h, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. De acordo com o tenente coronel Luiz Gonzaga de Oliveira Junior, do 2.º Batalhão de Choque e responsável pelo policiamento dos estádios na Capital, o forro que caiu já está sendo recolocado e não há problemas com relação à segurança dos torcedores.

As vendas de ingressos para o setor Oeste do Itaquerão, local do acidente, estão abertas. A previsão é de público para o jogo de sábado é superior a 25 mil pessoas.