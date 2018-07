Comitiva croata visita o Itaquerão, palco da estreia da Copa

SÃO PAULO - Apenas quatro dias depois de ser definida no sorteio como adversária do Brasil na partida de abertura da Copa do Mundo de 2014, a Croácia enviou representantes a São Paulo para conhecer o palco da estreia, que acontecerá no dia 12 de junho. Nesta terça-feira, uma comitiva da Confederação Croata de Futebol (HNS na sigla local) esteve no Itaquerão para se familiarizar com o estádio.

Zoran Cvrk, chefe de segurança da HNS, e Tomislav Pacak, assessor de imprensa da entidade, visitaram durante a tarde as instalações do estádio. Eles foram acompanhados por funcionários do Corinthians, da Odebrecht e do Comitê Organizador Local (COL).

"Ficamos impressionados com o estádio. A estrutura, o nível de acabamento e o tamanho são excelentes. A partida de abertura do Mundial será disputada em um grande palco", comentou Zoran Cvrk. "Adoramos a camiseta do Corinthians e a entregaremos ao nosso presidente Davor Suker (ex-atacante, artilheiro da Copa do Mundo de 1998)", completou.

Além do Brasil, a seleção croata enfrentará México e Camarões no Grupo A, na primeira fase da Copa do Mundo. Após a estreia, a Croácia pegará os camaroneses em Manaus, no dia 18, e na sequência o jogo será contra os mexicanos na Arena Pernambuco, dia 23.