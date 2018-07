Comitiva da CBF visita Centros de Treinamento em Goiânia

GOIÂNIA - O coordenador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, e o auxiliar do técnico Luiz Felipe Scolari, Flávio Murtosa, visitaram na tarde desta quarta-feira o Centro de Treinamentos do Atlético Goianiense visando à preparação da equipe para a Copa das Confederações. A seleção vai fazer um período de treinos antes da competição na capital goiana e a inspeção faz parte do planejamento.

A comitiva, formada também do administrador Guilherme Ribeiro e pelo diretor de comunicações da CBF, Rodrigo Paiva, passaria também pelos CTs de Goiás e Vila Nova. Parreira disse ter gostado do CT e da estrutura do clube goiano de maneira geral.

Levar a seleção para fazer parte da preparação à Copa das Confederações em Goiânia foi uma maneira que o presidente da CBF, José Maria Marin, encontrou para compensar o Estado por ter ficado de fora da competição e, principalmente, da Copa do Mundo de 2014. O acerto foi feito em setembro do ano passado.

O Brasil vai estrear na Copa das Confederações em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha, dia 15 de junho. O adversário será o Japão.