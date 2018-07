Comitiva da Fifa analisa e aprova gramado da Arena Corinthians

SÃO PAULO - Nesta segunda-feira, durante visita da comitiva da Fifa no Itaquerão, o gramado do estádio chamou a atenção. Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa, Aldo Rebelo, ministro dos Esportes, Nádia Campeão, vice-prefeita de São Paulo e coordenadora do SPCopa, Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians e responsável pelas obras, além de Cafu e Bebeto, ex-jogadores da seleção, pisaram no campo e conversaram por alguns minutos sobre o assunto.

Existia uma preocupação de que o gramado não estivesse em boas condições, mas ele foi mais uma vez aprovado. "O gramado está ótimo e não temos de nos preocupar em limitar o número de jogos. Está perfeito para acolher as partidas", explicou Valcke. Recentemente, todo o campo foi replantado e há duas semanas foi instalada a máquina que faz o resfriamento das raízes. A situação chegou a ser um pouco preocupante antes, em dezembro, e por causa do calor na cidade funcionários tiveram de jogar gelo e água no campo, para evitar a morte da grama.

O gramado do Itaquerão é visto como especial pelo ex-presidente Andrés Sanchez, que atualmente é responsável pelas obras do estádio. O dirigente sempre confessou que pretende ter o melhor campo do mundo e para isso foi escolhida uma grama de inverno, que passa uma imagem melhor na televisão e é mais verde que outros tipos de gramas mais comuns em países tropicais. Durante a visita da Fifa, o dirigente ficou irritado com uma pergunta sobre o gramado para o ex-jogador Bebeto e gritou de longe: "O gramado está uma m..."

A pressão da Fifa para que os gramados sejam o ponto alto da Copa é nítida. No Mundial da África do Sul, em 2010, muitas placas se soltaram do campo, passando uma imagem ruim. Na Copa das Confederações no ano passado, alguns campos também foram reprovados, como o Mané Garrincha, em Brasília, e a Arena Pernambuco, em Recife.

Ricardo Trade, homem-forte do Comitê Organizador Local, garante que o Itaquerão passará no teste. "Não tenho qualquer preocupação com esse gramado, ele ficará ótimo", avisou. Já Bebeto, por sua vez, garantiu que logo que a grama crescer o campo ficará ideal. "Parece que houve um problema com a máquina de resfriamento, mas isso já está sendo resolvido. Em abril, vocês vão ver que esse gramado vai estar um tapete."