Ananias, atacante do Sport , está longe de ser considerado um craque. Porém, foi dele o primeiro gol do novo estádio do Palmeiras , na noite desta quarta-feira. Assim como Giovanni Augusto, do Figueirense, que marcou o primeiro gol do estádio do Corinthians no primeiro semestre, eles são exemplos de 'surpresas' que fazem gols inaugurais e importantes das novas arenas do Brasil. Relembre alguns dos 'inesperados' atletas que escreveram seu nome na história dos novos estádios.